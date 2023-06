Amici, Biondo ha una nuova fidanzata. La reazione della sua ex sui social

L’ex concorrente di Amici, Biondo, nome d’arte di Simone Baldasseroni, ha finalmente mostrato sui social la sua nuova fidanzata.

La ragazza ha finalmente un volto, si tratta di Rachele Rosi, famosa tiktoker. La coppia si è mostrata proprio sul canale social della ragazza con una particolare didascalia: “Cromaticamente perfetti“.

Insomma, nulla di strano se non fosse per la frase che accompagna il video che è già stata utilizzata in passato da Natalia Sofia Molteni, ex di Biondo.

Subito arriva la frecciatina social alla nuova coppia. Natalia, infatti, ha risposto: “Il mondo continua ad essere un bel posto finché ci sarà qualcuno ossessionato da me“.

Biondo, intanto, non si è espresso a riguardo né tantomeno ha confermato la relazione. Il video, comunque, sembra non lasciare domande senza risposta.