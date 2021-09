Amici, Briga sul red carpet a Venezia: la sua trasformazione

Tra gli ex allievi di Amici che hanno sfilato sul red carpet della 78esima edizione del Festival di Venezia, è stato presente anche Briga. Per gli affezionati del talent e per i fan storici del rapper è stato impossibile non notare la trasformazione del ragazzo.

IL SUO CAMBIAMENTO – Correva l’anno 2015 e nella scuola più seguita della televisione faceva il suo ingresso Briga. Durante il suo percorso nel talent, l’artista è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico, divenendo un vero tormentone dell’anno.

Da quell’avventura, però, sono passati 6 anni e, da come mostrato recentemente, Mattia è cambiato. Sebbene esteticamente non sia cambiato poi molto, il suo modo di vestire ha subito una vera e propria rivoluzione.

Dentro la scuola di Amici, sebbene gli allievi debbano spesso indossare le divise, in molti ricordano il look del rapper. All’epoca l’allora 25enne era solito preferire delle tute oversize, le snikers e i cappellini all’indietro. In occasione del Festival di Venezia, però, Briga ha deciso di mostrarsi in una veste elegante.

In veste di testimonial di Eau de Milan, uno degli sponsor della manifestazione, il ragazzo si è mostrato al fianco della fidanzata e futura moglie Arianna Montefiori. Per il suo arrivo in Laguna, Briga ha optato per dei pantaloni bianchi skinny alla caviglia, camicia rosa e giacca a quadri sui toni del beige. Al completo firmato Lubiam, il rapper ha abbinato un paio di occhiali da sole scuri.

A far discutere non sono stati tanto gli abiti, ma il gesto social dell’ex concorrente di Amici. Briga, come anche la fidanzata Arianna, ha voluto annunciare a gran sorpresa le imminenti nozze. Ad accompagnare il recente scatto del Festival, è la data del loro matrimonio: 18 dicembre.

Per vedere la foto dell’oufit scelto da Briga per l’arrivo a Venezia, clicca qui.