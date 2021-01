Amici, cambio drastico per un ex concorrente: Tish dice addio al rosso

Durante l’edizione di Amici 2017-18 a distinguersi tra i concorrenti non è stato solo il talentuoso Alberto Urso. I fan del talent si sono infatti affezionati a Tish, che è riuscita a lasciare il segno con la sua inconfondibile voce e il suo look originale. Da quanto mostrato sui social, sembra proprio che la cantante abbia deciso di volersi rivoluzionare, cambiando look.

ADDIO AL ROSSO – Tish, all’anagrafe Tijana Boric, è tornata nuovamente nella scena musicale. Per l’uscita del suo singolo” Rido Male”, la cantante ha deciso di dire addio al suo vecchio look.

L’artista ha deciso di fare pulizia sul suo account, cancellando le sue vecchie foto. Successivamente la ragazza ha postato nuovi scatti, dove non passa inosservato il drastico cambiamento.

Nel guardare le immagini, salta all’occhio un particolare: i capelli. L’ex allieva della scuola più seguita di Mediaset ha infatti detto addio al rosso e alla micro frangetta, optando per un caschetto castano. Inoltre, non sfugge neanche il cambio dell’outfit, dove sono state messe da parte le larghe felpe e t-shirt, dando spazio a giacche over e trench.

Sembrerebbe, però, che Tish abbia deciso di non staccarsi dai due puntini neri sotto gli occhi, disegnati con l’eyeliner. Molti si sono chiesti se dietro questo suo “marchio di fabbrica” si celi un qualche significato. Stando a quanto scoperto, però, si tratterebbe di una semplice scelta estetica. Per vedere le foto della “nuova” Tish, cliccate qui.