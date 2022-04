Amici, Carola l’ultima eliminata dal telent: il commento di Giulia su Instagram fa il boom di like

La fidanzata di Sangiovanni ed ex concorrente dello scorso anno ha esortato la collega a continuare a combattere per i suoi sogni; con lei centinaia di fan

L’esperienza come concorrente al talent di Amici in onda su Canale 5 per Carola Puddu è ufficialmente terminata: la talentuosa ballerina ha dovuto salutare la scuola, venendo eliminata al ballottaggio con Dario nel corso della puntata in onda sabato 16 aprile.

Dopo aver ricevuto la bellissima notizia di Maria, che ha reso il tutto meno amaro, di essere stata selezionata per il ruolo di Giulietta da un importante coreografo che la farà esibire nel Balletto di Roma, tanti sono stati i messaggi a suo sostegno sui social.

Secondo molti, infatti, la ballerina sarda non meritava di essere esclusa. A sostegno di Carola, poco dopo l’eliminazione, è intervenuta anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 21 ed ora professionista al talent.

Giulia ha commentato su Instagram il percorso della collega, sostenendola a continuare con grinta e tenacia il suo percorso d’affermazione professionale, collezionando ben 17mila like e centinaia di commenti.

“Finisce qua il mio percorso ad Amici – ha spiegato in un post Instagram Carola, il giorno successivo all’eliminazione -. Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita”.

Questo il commento di Giulia al post: