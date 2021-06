Amici: c’è del tenero tra due ex allievi? La foto che fa discutere

Dopo l’ultimo scatto condiviso su Instagram da un noto ex volto di Amici, sul web sta impazzando la teoria che lo vedrebbe insieme ad un’altra ex allieva del talent. Si tratta di Valentin Alexandru Dimitru e Talisa Ravagnani, ex protagonisti della diciannovesima edizione del talent. Cosa sta accadendo tra i due?

C’È DEL TENERO? – I due volti noti del talent non sono affatto sconosciuti nel mondo del gossip. Durante la loro avventura all’interno del programma e anche dopo, si sono ritrovati al centro della cronaca rosa. A distanza da più di un anno, sono tornati sotto l’occhio attento dei social e del gossip.

Negli ultimi giorni i due ballerini hanno condiviso nelle loro IG Stories una foto che li immortala insieme. Da quanto mostrato dallo scatto incriminato, i due ragazzi si trovavano sulla spiaggia della Liguria, regione in cui attualmente vive Valentin. I motivi che hanno portato la Ravagnini in Liguria, non sono stati resi ancora noti.

Davanti a questa immagine, non sono mancate le prime ipotesi. In molti, infatti, hanno subito iniziato a parlare di una presunta storia tra i due ex compagni d’avventura. Per nessuno dei due, inoltre, si tratterebbe della prima relazione con un collega.

Durante il suo percorso di Amici, Talisa è stata legata sentimentalmente a Javier Rojas, altro allievo di danza, tra i finalisti di quell’edizione. A suscitare clamore, però, è stata la love-story di Valentin. Il ballerino ha infatti avuto una storia con Francesca Tocca, attualmente tra i professionisti del talent. Un amore nato dietro le quinte del programma, ancora prima che la professionista annunciasse la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro.