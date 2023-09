Amici, la Celentano assegna un compito a Nicholas: il motivo

Domenica 24 Settembre è andata in onda la prima puntata di Amici, il programma che da anni riesce a tenere incollati milioni di telespettatori. Maria De Filippi ha presentato al pubblico la nuova classe di amici, giovani talenti pronti a mettersi alla prova nella scuola più seguita d’Italia.

Tra i professori, il ritorno di Anna Pettinelli e la conferma di Lorella Cuccarini, Rudy Zerby, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La maestra è temuta e ammirata da tutti gli allievi che ogni anno arrivano nella scuola, sperando di poter attirare la sua attenzione.

Come ogni anno però, per la Celentano la disciplina e le regole sono alla base di tutti i percorsi di danza. Dopo la prima puntata infatti, è già tempo di compiti da assegnare ed il primo va al ballerino Nicholas.

La maestra assegna un compito a Nicholas

Dopo l’esibizione in puntata di Nicholas, la maestra Celentano gli ha assegnato un compito. Una coreografia piena di tecnica e virtuosismi, tanti da intimorire il ballerino sin da subito. Nicholas è infatti corso dal suo insegnante, ovvero Todaro, il quale gli ha evidenziato il suo desiderio nel motivarlo a provare e a sperimentare.

Ad ogni modo la Celentano non ha utilizzato come sempre mezze parole, per lei Nicholas non ha il fisico per poter fare il ballerino e questo va detto sin da subito. Il ragazzo ha provato comunque a difendere la sua danza ed il suo corpo dicendo: “So che ho molto da lavorare, ma è per questo che sono qui. Ma non condivido il suo pensiero sul mio fisico. Se non avessi talento, non avrei di certo superato i provini”.

Avrà vita lunga Nicholas all’interno della scuola? Anche perché come sapranno i fan del programma, quando non piaci alla maestra Celentano, il percorso diventa ruvido ed in salita.