Amici, cicogna in arrivo per Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: l’annuncio in studio

Prima cicogna in arrivo per due volti noti di Amici. Si tratta di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, quest’ultimo ospite dell’appuntamento pomeridiano andato in onda oggi. A dare l’annuncio è stato proprio il ballerino in studio.

L’ANNUNCIO IN STUDIO – Come ben risaputo dai fan del talent, molto spesso trapelano le anticipazioni relative alle puntate. A rivelarle è l’account Twitter Amici News, lasciando spiazzato il pubblico del programma.

Per la puntata prevista per oggi, 13 febbraio, a giudicare gli allievi di balli è stato proprio Marcello. Arrivato in studio, l’ex professionista ha ammesso che presto lui e la compagna Giulia diventeranno genitori.

La notizia è stata ovviamente accolta dai fan più affezionati del talent. Sacchetta, in una vecchia intervista del 2019 al settimanale Chi, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di diventare papà:

“Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: ‘Ma stai con Tokio de La casa di carta?’ per via della somiglianza con l’attrice Ursula Corbero. Io rispondo: ‘No, è più bella Giulia’. Abbiamo avuto una brutta crisi. Quando un rapporto si rompe, poi, o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi”.