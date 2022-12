Amici, cicogna in arrivo per un ex concorrente: l’annuncio sui social

Enrico Nigiotti, ex concorrente di Amici e finalista di X Factor, diventerà papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante attraverso i suoi canali social, svelando che si tratta di due gemelli.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Nella giornata di ieri il cantante ha voluto dare il lieto annuncio ai suoi numerosi fan. Lui e Giulia Diana, sua compagna da cinque anni, sono in attesa di due gemelli. L’artista, quindi, diventerà papà per la prima volta di ben due bebè, per l’esattezza due maschietti che ha già ribattezzato affettuosamente Maso e Duccio.

La notizia è stata data sul profilo Instagram di Nigiotti, attraverso la pubblicazione di un post. Per l’occasione l’ex volto di Amici ha pubblicato uno scatto che mostra il pancione della futura mamma con accanto il loro cane, a seguire un’altra immagine che mostra due ecografie e, infine, due body e un altro giallo.

Ad accompagnare le tenere foto è una dolcissima dedica da parte di Enrico, dove comunica tutta la gioia per l’arrivo della cicogna:

: “È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!! Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”.

Maso e Duccio, Ci si vede presto bimbi”.