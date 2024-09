Amici, cicogna in arrivo per una storica ex allieva: l’annuncio sui social

Prima cicogna in arriva per Martina Stavolo, storica ex allieva di Amici. Ad annunciarlo è stata proprio la donna attraverso un tenero post su Instagram.

IN DOLCE ATTESA PER LA PRIMA VOLTA – Per gli storici fan del talent di Maria De Filippi, Martina ha preso parte all’ottava edizione del programma. Con il suo innegabile talento e la sua dolcezza, la cantante ha fatto subito breccia nel cuore dei fan.

Sebbene sia da anni fuori dal mondo dello spettacolo, l’ex allieva è molto seguita sui social. Ed è stato proprio sul suo account di Instagram che ha annunciato, insieme al compagno Andrea di essere in attesa del loro primo figlio.

Martina ha voluto pubblicare un carosello di video e foto, tra cui un breve filmato in cui svelano che sono in attesa di un maschietto. A corredo di questi teneri contenuti, l’ex volto di Amici ha scritto:

“Adesso tu 💙🤰

Sognavo di vivere questa esperienza, questo viaggio che parte e poi continua tutta la vita, perché io in fondo ho sempre amato i “per sempre”!

Non mi vedevate da un po’ sui social eh?! Qualche mese per tenerlo per noi 🥰 ed ora la gioia di poterlo condividere 🤗.

Comunicazione per i mei pz che carinamente non osavano chiedere: Sí, sono incinta non sto ingrassando solo sulla pancia 😂 e ho chiesto una pausa durante qualche seduta o qualche cambio orario per le nausee 🙈 Grazie sempre per la vostra comprensione 🙏 adesso nella nostra stanza saremo in 3 e faremo ancora più squadra 💪🏻!”.