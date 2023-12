Amici, colpo di scena dopo un compito: in sfida Petit e Martina

Come mostrato negli ultimi daytime, ad Amici c’è stato uno spiazzante colpo di scena. A seguito di un compito che hanno dovuto affrontare i cantanti, Petit e Martina sono finiti in sfida.

ALLIEVI IN SFIDA – Il tutto è avvenuto dopo un compito assegnato dai tre insegnanti di canto. La prova prevedeva che si esibisse un cantante per ogni squadra e a giudicare sono stati i professori di canto e dal maestro Adriano Pennino. Il vincitore del compito avrebbe ottenuto l’immunità per se stesso e per tutto il suo team.

La squadra di Lorella ha scelto Mew, mentre per quella di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi la decisione non è stata così semplice. Per quanto riguarda il team della speaker radiofonica, Ayle e Matthew hanno proposto Martina, la nuova arrivata.

Davanti alla titubanza dei suoi compagni di squadra, Malìa, il nuovo arrivato della squadra di Zerbi, si è offerto volontario. Rudy, però, è prontamente intervenuto, per nulla d’accordo su questa scelta:

“Ho saputo che Malìa si è proposto di andare in sfida e che voi avete accettato. Non sono assolutamente d’accordo che uno che è entrato da 48 ore debba andare in sfida quindi non ci va. Era richiesta consapevolezza di gruppo e secondo me dovreste riflettere su questo. Trovo che – visto che si parla di squadra – doveva esserci maggiore consapevolezza”.

Alla fine, quindi, ad affrontare il compito è stato Petit. A vincere la prova è stata Mew, quindi a finire in sfida sono stati Petit e Martina.