Amici, compleanno speciale per Stash assieme alla compagna Giulia Belmonte

Un compleanno diverso quello di Star Fiordispino, il quale è in attesa del suo primo figlio.

Oggi 7 luglio è il compleanno di Stash, frontman dei The Kolors ed ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha compiuto 31 anni e ha festeggiato con le persone care un compleanno dal sapore totalmente diverso. Tra qualche mese, Stash diventerà padre per la prima volta poiché la sua fidanzata, Giulia Belmonte, aspetta un figlio.

LA NOTIZIA DELLA GRAVIDANZA – Fino ad alcune settimane fa, non sapevamo nemmeno che Stash fosse fidanzato con la bella giornalista. Infatti, la storia è passata in sordina poiché entrambi sono molto riservati per quanto riguarda la vita privata.

Durante una puntata di Amici Speciali, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato per annunciare la gravidanza della Belmonte, sotto gli occhi sbigottiti di tutti i professori, giudici e concorrenti. La coppia ha mantenuto bene il segreto. Stash, successivamente, ha rilasciato alcune interviste svelando di essere molto emozionato all’idea di diventare papà e coronare un suo sogno.

STASH FESTEGGIA I SUOI 31 ANNI – Oggi, come vi abbiamo anticipato, è il compleanno di Stash, il quale compie esattamente 31 anni. Il cantante ha festeggiato con le persone care, forse con un po’ di felicità in più grazie alla gravidanza della sua compagna. Quest’ultima ha preparato al cantante una dolce sorpresa: ha ricoperto il letto di palloncini a forma di cuore e la scritta “Stash”.

Il cantante ha deciso poi di ringraziare tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero in questa giornata importante: “Sentire così tante persone accanto a me è la mia più grande vittoria”. Inoltre, Maria De Filippi ha già fatto un primo regalo al futuro bambino, una collana che racchiude un significato molto importante.