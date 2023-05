Amici, Cricca e la fine della sua storia con Isobel Kinnear: “Spero di avere modo di riprovarci”

A differenza di altre coppie nate ad Amici, Cricca e Isobel Kinnear non hanno mai ostentato la loro breve storia d’amore davanti alle telecamere. Nonostante ciò, la loro relazione ha fatto sognare diversi fan, tanto che una volta conclusasi improvvisamente, si sono chiesti subito il perché. A chiarire una volta per tutte quanto accaduto è stato proprio l’ex allievo di Lorella Cuccarini SuperGuidaTV.

“Spero di avere modo di riprovarci” – Il percorso di Cricca all’interno della scuola di Amici è stato abbastanza particolare. Eliminato durante il pomeridiano dopo aver perso una sfida voluta da Rudy Zerbi, il ragazzo è successivamente rientrato dopo il “noce moscata gate”. Alla fine, però, il cantante ha dovuto dire addio al suo percorso nel serale ad un passo dalla semifinale.

Una volta fuori dal programma, come accaduto anche agli altri concorrenti, il giovane ex allievo è stato più volte intervistato per raccontare la sua esperienza televisiva nel talent. A SuperGuidaTV, Cricca ha parlato non solo della sua inusuale avventura, ma anche di quanto accaduto con Isobel:

“Inaspettato non perché pensavo di essere il più forte, ma proprio perché in quel momento non mi aspettavo io di uscire. In quel periodo le cose andavano anche piuttosto bene, arrivavo alto in classifica. Le cose non sempre vanno come ti aspetti, quindi non ero proprio pronto a tornare a casa. Esagerando, posso dire che la settimana che ho trascorso a casa è stata un po’ traumatica perché non mi aspettavo di tornare alla vita di tutti i giorni. Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica”.

Nel parlare dell’ex allieva di Alessandra Celentano, il giovane cantante ha ammesso di esserne ancora innamorato. Infatti, ha rivelato di voler riprovare a riconquistarla ora che sono entrambi lontano dalle telecamere:

“Sicuramente ci univa l’Australia. È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore”.