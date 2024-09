Amici: Deborah Lettieri nuova professoressa di ballo al posto di Raimondo Todaro

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Amici ed è stato svelato in anteprima il nome di chi prenderà il posto di Raimondo Todaro. La nuova professoressa di ballo sarà Deborah Lettieri, a rivelarlo è stato Davide Maggio.

LA NUOVA PROFESSORESSA – Già nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile addio da parte di Todaro. A confermare questo rumor è stato proprio il latinista in una recente intervista a Verissimo. Dopo aver trascorso tre anni nel corpo docenti di Amici, Raimondo ha deciso di mettere un punto a questa sua esperienza televisiva:

“Ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l’insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”.

Sebbene il programma non abbia ancora annunciato ufficialmente i nomi dei professori che formeranno il corpo docenti di questa edizione, sul portale Davide Maggio è stato rivelato il nome di chi prenderà il posto del latinista.

Ad entrare a far parte di Amici è Deborah Lettieri, nota non solo in Italia ma anche all’estero. La Lettieri, infatti, è l’unica ballerina italiana ad esibirsi al Crazy Horse di Parigi con lo pseudonimo di Gloria Di Parma. Inoltre, la coreografa è stata nella giuria della seconda edizione del talent show di Fox Life Dance Dance Dance, accanto al collega Luca Tommassini.