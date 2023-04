Cambio di vita per Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici che sembrerebbe ormai aver voltato pagina

Il primo vincitore di Amici, quello della prima edizione in assoluto del talent di Maria De Filippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Dennis ha rivelato in particolare di aver abbandonato il mondo dello spettacolo. Lavora come barman, ma ha spiegato anche che per lui non è stata una scelta voluta. Le sue parole, inoltre, sembravano celare un senso di amarezza abbastanza grande.

Ecco cosa ha detto

Nei venti anni di carriera ripercorsi, in quegli attimi, ha potuto rivivere tutte le emozioni sopite. Per lui non c’è stato lo stesso successo dei vincitori successivi, tanto che ha dichiarato: “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore – ha raccontato –. Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo“.

Comunque, lui ha sempre cercato di rimanere nel mondo della musica. Infatti, per un po’ di tempo i suoi progetti sono stati supportati da Radio Italia, che si è occupata per lungo termine di pubblicare i suoi dischi. Nel 2009 poi tutto è cambiato e lui ha deciso di cambiare lavoro. Oggi, reduce dall’esperienza di Tale e Quale Show, ha ammesso di non aver ancora messo da parte il suo sogno.