Amici, Dennis Fantini: il cambiamento del primo vincitore del talent

Tra le punte di diamante di Mediaset c’è certamente Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dal programma sono stati tanti i talenti, cantanti e ballerini, che hanno avuto successo una volta usciti da lì.

Se alcuni di loro hanno subito continuato la loro strada, c’è chi ha deciso ha deciso di dare un’importante svolta alla sua carriera. È questo il caso di Dennis Fantini, lo storico vincitore della prima edizione del talent, quando ancora si chiamava Saranno Famosi.

L’INCREDIBILE TRASFORMAZIONE DI DENIS – Con l’indescrivibile successo conquistato nel corso delle edizioni, il programma di Maria De Filippi ha attirato l’attenzione di svariate case discografiche e di tante compagnie di danza. Non è un caso, infatti, che tanti talenti usciti dalla trasmissione, hanno proseguito il loro sogno anche una volta finito il loro percorso televisivo.

Per gli storici fan di Amici, sono ben noti i cambiamenti avvenuti rispetto alle prime edizioni del talent. Una volta, infatti, a prendere parte al programma non erano solo gli aspiranti cantanti e ballerini, ma anche gli attori. Indimenticabili, infatti, le sfide di musical. Terminata l’avventura nel talent, sono stati tanti gli ex concorrenti, vincitori e non, che hanno continuato a vivere il loro sogno.

C’è chi, però, ha deciso di rivoluzionare la propria vita. È il caso di Dennis, primo vincitore in assoluto del programma. Una volta vinta la trasmissione, ha collaborato con artisti di spicco come Elisa e Michele Zarrillo. La sua carriera, però, non è decollata come accaduto ad altri.

Recentemente Fantini è tornato sul piccolo schermo, prendendo parte a Tale e Quale Show, il noto programma di Rai 3 condotto da Carlo Conti. È innegabile l’incredibile cambiamento che Dennis ha avuto nel corso degli anni. Per l’uomo, quindi, è iniziata una nuova opportunità televisiva.

