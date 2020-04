Amici di Maria, amore clandestino negli studios di Queen Mary

Quando la loro love story saltò fuori più di qualcuno urlò allo scandalo. Maestra e allievo, nel più classico degli incroci d’amore, avevano fatto outing a dispetto di tanti che per pudore o per subdoleria consigliavano di lasciare nell’ombra il proprio sentimento, che la ribalta li avrebbe divisi. E invece a due anni di distanza dall’edizione di Amici che li vide appunto nelle vesti di insegnate e alunno la relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller sembra procedere a gonfie vele nonostante la importante differenza d’età.

Due anni da amanti segreti, poi la foto sul profilo della prof e coreografa romana con il bacio rivelatore nel maggio 2019. Il commento ad accompagnare lo scatto sorprese per genuinità e amore.

“Sì, era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”

A svelare in queste ore i dettagli della loro relazione ci ha pensato proprio lei in un’intervista su Oggi. Stimolata a parlare della differenza d’età la Peparini risponde così: “Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente“.

Una vita di coppia sempre in movimento tra tournèe e impegni televisivi che li vedono ancora protagonisti nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non solo. Grandi progetti all’orizzonte con stage e masterclass in tutta Italia attendono i due che al di fuori del piccolo schermo lavorano in una scuola di danza capitolina dove Veronica insegna e Andreas le fa da assistente.

Strettissimo riserbo sul fronte matrimoniale. La Peparini non sembra pensare ancora al fatidico sì anche se qualche tempo fa un anello ha fatto bella mostra di sé in un post sul profilo Instagram della coreografa. Schiere di fans in sollucchero hanno iniziato a commentare lo scatto della bella romana per quello che poi è sembrato essere solo un apprezzato regalo del fidanzato Andreas. Ricordiamo che lei è stata sposata in precedenza col collega Fabrizio Prolli da cui ha avuto anche due figli: Daniele e Olivia.