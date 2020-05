Amici di Maria De Filippi, ex allievo ritrova l’amore durante la quarantena

In questi giorni vi abbiamo raccontato dell’amore sbocciato tra due ex allievi del talent show Amici di Maria De Filippi, Bryan Ramirez e Paola De Filippis, entrambi ballerini e di Palermo. Tuttavia, pare che non sia l’unico ad aver trovato l’amore in questo periodo.

MAMELI E SARA TORNANO INSIEME – La quarantena, se da un lato ha distrutto coppie, dall’altro ha dato l’opportunità ad alcune di tornare sui propri passi. Mameli, ex cantante del talent del 2018, siciliano vive a Milano e pare che sia tornato con la sua ex fidanzata, proprio grazie al tempo passato assieme. Il ragazzo lo ricordiamo soprattutto per le continue critiche da parte del giudice del programma, Loredana Berté.

Quando il ragazzo si presentò ai casting, era impegnato da poco meno di un anno con una ragazza di nome Sara, ma durante il percorso ad Amici e successivamente dopo il programma, molte delle foto con lei sui social sparirono; anche dal profilo di lei. In molti ipotizzarono una crisi tra i due o comunque una rottura della relazione.

Nonostante il periodo separati, pare che la quarantena abbia dato una seconda possibilità ai due giovani fidanzati. In questi giorni, Mameli ha condiviso diversi post con la sua fidanzata in atteggiamenti molto intimi e quotidiani. La notizia ha rallegrato i fan e questi ultimi hanno inondato la pagina di commenti positivi; si sa, la benedizione dei follower è molto importante per i personaggi dello spettacolo! Per vedere le foto cliccate qui.