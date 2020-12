Amici di Maria De Filippi, ex ballerina diventa mamma: l’annuncio su Instagram

Francesca Del Toro è una ballerina professionista che abbiamo conosciuto nel talent di Maria De Filippi, Amici. La ragazza partecipò alla tredicesima edizione del programma e in queste ore ha annunciato di essere diventata mamma.

IL PERCORSO AD AMICI – Come vi abbiamo anticipato, Francesca Del Toro partecipò alla tredicesima edizione del talent show. Tuttavia, il suo talento molto apprezzato anche dai professori non bastò per vincere la sfida contro il ballerino Lorenzo Dal Moro e arrivare così alla fase finale del programma.

La danza a quanto pare, è una dote di famiglia poiché qualche anno dopo si presentò ai casting la sorella minore di Francesca, Emma Del Toro. Quest’ultima fu molto apprezzata per le sue doti, tuttavia, come la sorella non riuscì ad arrivare alle fasi finali del programma.

LA GRAVIDANZA DI FRANCESCA DEL TORO – Conclusa l’esperienza televisiva, Francesca Del Toro ha continuato a ballare, anche nel periodo in cui ha annunciato la sua prima gravidanza con un video molto emozionante. La ragazza, infatti, in queste ore ha annunciato di essere diventata mamma del piccolo Leonardo, avuto con il suo compagno Gabriele Vernich, con il quale condivide anche la passione per la danza.

La bella notizia è stata pubblicata su Instagram accompagnata da alcune foto (senza rendere noto il volto del piccolo) e una dolcissima didascalia: “4 dicembre 2020. E’ nato Leo alle 7.05. Ora è tutto perfetto. Il nostro amore della vita, la nostra essenza. Ti amiamo”. Per vedere le foto, cliccate qui.