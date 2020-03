Amici di Maria De Filippi, ex ballerino annuncia le nozze

Sono passati sette anni da quando Pasquale Di Nuzzo partecipò come ballerino alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oggi il ragazzo è entrato anche nel mondo della recitazione dove ha conosciuto colei che presto diventerà sua moglie!

DA AMICI AL MONDO DELLA TV – Pasquale Di Nuzzo, dopo la grande opportunità di partecipare al talent show, si è dedicato alla recitazione e ha preso parte a diversi progetti italia ma anche internazionali. L’ex ballerino prese parte al film di Fausto Brizzi, Forever Young, in Don Matteo 12 nel ruolo di Jordi Ferrazzoli, nella pellicola Disney Tini – La nuova vita di Violetta e nella serie Soy Luna, su Disney Channel nel ruolo di Benicio. Proprio in quest’ultimo progetto, Pasquale Di Nuzzo ha incontrato colei che definisce “l’amore della vita”, Giovanna Reynaud.

L’AMORE CON GIOVANNA NATO SUL SET – Il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista alle pagine di Chi e ha svelato come ha conosciuto la sua attuale fidanzata.

“Lavorando a Soy Luna siamo diventati subito amici, poi abbiamo capito di amarci. Oltre a nozze e bambini, vedrete l’uscita del mio primo libro. E da qualche mese che siamo lavorando insieme a un progetto per un canale YouTube, con l’idea di condividere le nostre esperienza con i fan, per motivarli a credere nei propri sogni attraverso sani principi” ha dichiarato Pasquale, rivelando l’intenzione di voler sposare Giovanna.

L’ANNUNCIO DEL MATRIMONIO – La coppia vive una relazione a distanza ma l’intenzione di sposarsi e formare una famiglia c’è, nonostante la giovane età.

“Vorremmo sposarci alla fine dell’anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della vita insieme, perché aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un’avventura interminabile” ha svelato emozionato Pasquale che ha aggiunto: “Giovanna è stata due settimane con me in Italia, è stata l’occasione per farle scoprire i luoghi che amo. E per guardare finalmente insieme Don Matteo, con la mia famiglia”.

“In Messico dovevo accontentarmi dei video che mi manda Pasquale e delle storie nel suo Instagram. Mi piace molto il lavoro che sa facendo sul suo personaggio” ha commentato Giovanna fiera del lavoro che sta svolgendo il suo fidanzato.

IL RUOLO IN DON MATTEO E L’ESPERIENZA AD AMICI – Il ragazzo ha speso due parole sul ruolo svolto in Don Matteo 12, l’importanza della fede ma anche del talent show che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo, Amici.

“Un personaggio che ho desiderato tantissimo, ha un messaggio molto forte: per interpretarlo ho parlato con molti ragazzi che hanno avuto incidenti come il suo. Quando il mio agente mi a fatto sapere che cercavano un attore ballerino per Don Matteo stavo lavorando in Argentina mi sono subito organizzato, ho trovato una’attrice italiana a Buonos Aires per farmi aiutare con le battute e ho realizzato un video, Tornato in Italia ho fatto un altro provino, poi ho aspettato… pregato. […] La fede ha un ruolo fondamentale: prego prima di prendere ogni decisione e chiedo a Dio di guidarmi in ogni cosa Credo che i suoi piani siano migliori e molti più alti dei miei. […] Credo che siano stati lavori guidati da Dio con un proposito preciso!”.

“In questo momento non siamo in contatto, ma so che è informata su tutto. L’esperienza di Amici l’ho desiderata da quando avevo 11 anni, per 3 anni ho provato ad entrare nella scuola finché non ce l’ho fatta. Consiglio agli allievi di oggi di capitalizzare l’esperienza, di studiare il doppio appena usciti dalla scuola e avere una visione chiara degli obiettivi da raggiungere” ha aggiunto Pasquale sulla sua esperienza nel talent show di Canale 5. E voi lo ricordate?