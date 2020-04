Amici di Maria De Filippi, lutto per uno dei protagonisti del programma

Perdere una persona cara è sempre doloroso ma in questo periodo ancora di più. A causa dell’emergenza Coronavirus, tutte le celebrazioni sono state sospese ed è per questo che i funerali non possono essere in alcun modo celebrati, se non con il parroco ed eventualmente un parente al massimo.

Lo sa bene Marco Carta, uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi e vincitore del programma nel 2008, il quale in queste ore sta facendo i conti con un grave lutto.

MARCO CARTA SI SFOGA SUI SOCIAL PER LA PERDITA DELLA NONNA – Il cantante, il quale ha pubblicato 9 album dopo la fortunata partecipazione al talent show, si è sfogato sui social per la perdita della cara nonna. “Dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me” scrive Carta su Instagram e allegando alcuni scatti della donna scomparsa, Elsa Ferrone.

La nonna, dopo aver combattuto contro una terribile malattia, si è spenta e questo doloroso episodio hanno buttato giù il cantante, reduce anche dalla morte della mamma Monica ricordata poche settimane fa. La nonna Elsa era diventata per Marco un vero punto di riferimento e in diverse occasioni, durante le interviste, il cantante ha ricordato come la donna avesse creato attorno a lui un ambiente familiare.

“Nonna sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare di più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorda da sé. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina” scrive su Instagram il cantante.