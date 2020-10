Amici di Maria De Filippi, novità in arrivo: due noti professori esclusi quest’anno

Dopo la trasformazione di Uomini e Donne e Temptation Island, arrivano delle novità anche per il talent show Amici, condotto per l’appunto da Maria De Filippi. Tante rivoluzioni in arrivo, due noti professori esclusi e chissà, forse un grande ritorno. Vediamo nel dettaglio queste novità.

DUE PROFESSORI ESCLUSI – Quest’anno Amici non vedrà la partecipazione di due professori di ballo. Se in un primo momento, qualcuno pensava fosse la maestra di danza classica Alessandra Celentano, in realtà si sta parlando di Timor Steffens e Veronica Peparini.

Per quanto riguarda il primo, pare che Maria De Filippi non l’abbia proprio richiamato (forse a causa dei litigi dell’anno scorso?), pertanto il coreografo e ballerino professionista avrebbe deciso di dedicarsi ad altri progetti in giro per il mondo. Per quanto riguarda la Peparini, in realtà, non sappiamo molto; sul web si legge: “Veronica Peparini tutt’oggi non è stata chiamata per la nuova edizione di Amici perché al suo posto ci sarebbe una nuova professoressa”. Non sappiamo chi prenderà i due posti vacanti.

STOP A REAL TIME – Un’altra novità riguarda Real Time. L’emittente televisiva mandava in onda tutti i giorni i daytime dei ragazzi ma pare che quest’anno il compito spetterà a Italia Uno, dopo ben sei anni di lontananza. Il sabato, quindi, ci sarà il classico appuntamento che vedrà i ragazzi esibirsi per accedere agli step successivi mentre su Italia Uno andrà in onda il daytime. Al momento non si conosce l’orario esatto, ma pare che possa trovare spazio nella striscia dedicata ai cartoni animati (dalle 14 alle 14 e 30).

PACE FATTA TRA MARCELLO SACCHETTA E STEFANO DE MARTINO? – Un’altra grande notizia appresa in questi giorni riguarda due ballerini professionisti, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. Tra i due era calato il gelo, tuttavia, Sacchetta ha riacceso l’entusiasmo dei fan condividendo un post assieme a De Martino. Ci sarà un grande ritorno?