Amici di Maria De Filippi, ritorno di fiamma tra Emma Muscat e Biondo?

Il 26 aprile 2019 Emma Muscat e Biondo, entrambi ex concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi, esordirono con “Avec Moi”, singolo uscito dopo la terribile crisi che ha investito i due ragazzi a quel tempo fidanzati. In un’intervista per il settimanale Vero, la ragazza svelò come nacque l’idea di scrivere la canzone: “Eravamo in una fase di distacco. E proprio in quel momento ho deciso di rifugiarmi nella mia amata musica, componendo una canzone che fosse davvero in grado di esprimermi. Soltanto in un secondo momento, quando io e Biondo ci siamo ritrovati, ho deciso di mostrargli quel brano. In questo brano è racchiuso tutto quello che abbiamo vissuto“.

LA PARTECIPAZIONE AL TALENT – I ragazzi parteciparono entrambi al talent di Maria De Filippi ed è proprio tra una prova e l’altra che sbocciò l’amore. Quell’anno il programma lo vinse la cantante Carmen, da sempre in aperta competizione con Emma, essendo le uniche due donne rimaste in gara.

Alcuni appassionati del programma non hanno mai creduto alla loro storia d’amore e spesso sono stati accusati di volere solo visibilità. Tuttavia, dopo il programma, i due cantanti hanno vissuto una lunga relazione, terminata mesi dopo l’uscita del singolo “Avec Moi”. Ad annunciarlo gli stessi in diretta Instagram. Nonostante la rottura, i due giovani ragazzi hanno sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti.

RITORNO DI FIAMMA TRA EMMA E BIONDO? – In queste ore, però, i fan della coppia sono stati travolti da un’ondata di speranza. I due cantanti hanno condiviso sui rispettivi profili social un post dedicato proprio ad “Avec Moi” per celebrare l’anniversario della canzone. I follower hanno inondato i profili di commenti positivi e domande sulla loro situazione sentimentale. Che sia un ritorno di fiamma tra i due?

“Per l’anniversario di questa canzone che ci ha fatto vivere delle esperienze indimenticabili insieme a voi, abbiamo deciso di regalarvi questa versione” scrive Emma Muscat sul suo profilo Instagram e menzionando anche il profilo di Biondo. E voi cosa ne pensate?