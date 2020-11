Amici, doloroso lutto per un ex concorrente: “Oggi mi ha insegnato il dolore”

Grave lutto per un ex concorrente del noto talent show Amici. Si tratta di Pierdavide Carone che ieri ha annunciato sui social la dolorosa perdita del padre. Sul web il cantautore ha deciso di dedicare delle commoventi parole, condividendo una foto che lo immortala insieme al genitore.

“Stanotte è brutta notte” – Nella notte del 13 novembre si è spento il padre di Pierdavide, lasciando in quest’ultimo un vuoto incolmabile. Il cantante ha voluto annunciarlo ai suoi tanti follower, dedicando al genitore delle toccanti dichiarazioni in cui emerge tutto il suo dolore:

“Ehi papà.

Mi hai insegnato a camminare,

ad andare in bicicletta,

ad andare sull’altalena,

mi hai insegnato ad avere un pensiero critico,

mi hai insegnato ad ascoltare la musica,

mi hai insegnato ad amare.

Oggi mi hai insegnato il dolore”.

Riferendosi alla nota canzone Di Notte, scritta dallo stesso Pierdavide, ha aggiunto:

“Gli angeli vivono in cielo,

ma tu resta qua con me,

avrei voluto cantarti ancora una volta,

ma non mi avresti ascoltato

perché stanotte sei andato a vivere in cielo,

Angelo tra gli Angeli”.

L’artiste ha voluto aggiungere una sua vecchia foto che lo vede un bambino, al fianco dell’amato padre.