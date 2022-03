Amici, dopo il serale arriva la stangata alla Celentano: “Rimasta indietro anni luce”

Fabrizio Prolli, ex della Peparini, non ha risparmiato l'insegnante durante il suo commento all'esibizione a Carola

Sabato sera è andata onda la prima puntata del serale di Amici. Un ex volto, Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, ha dunque espresso la sua opinione su questa nuova edizione e sugli allievi in gara.

Commentando Carola Puddu e la sfida contro Serena Carella, Fabrizio ha sferrato anche una dura critica ad Alessandra Celentano: “Carola è carina ma niente di che. E stasera ha dimostrato ciò che pensavo. E una ballerina nella media, niente di che.

Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico. É rimasta indietro anni luce. Pol i fatti hanno parlato. Carola impacciata, insicura, inguardabile. Serena bella, sensuale e presente. Chiacchiere a zero.

Ha dimostrato che fa tanto è tutto. Carino il pezzo di stasera mai mirato a far vedere che sa fare tante cose di virtuosismi e ha messo a tacere chi dice che fa sempre le stesse cose. Bravo!”.

Su John Erik invece ha detto: “Credo che sia molto bravo. Ma stasera aveva piedi incollati a terra. Coreografia orribile che non lo metteva in risalto. Forse è ora che ad Amici chiamino i coreografi e non facciamo fare i coreografi ai ballerini”.