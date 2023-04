Amici, due concorrenti risultati positivi al Covid: “A rischio la semifinale”

A poche ore dalla messa in onda della settima puntata di Amici, sul web è divenuta virale un’indiscrezione che vedrebbe a rischio la semifinale. La penultima puntata del talent di Maria De Filippi, attesa per il 6 maggio, potrebbe subire uno slittamento. Ma cosa sta succedendo?

“A rischio la semifinale” – Ieri è andata in onda la settima puntata di Amici, dove a dover dire addio al programma è stato Cricca. Una volta concluso il consueto appuntamento settimanale del programma, è iniziata a circolare una notizia che vedrebbe due concorrenti positivi al Covid.

A dare la notizia è stato Giuseppe Candela, nota penna di Dagospia. Nonostante da inizio programma i ragazzi vivano in casetta, non venendo messi a contatto con nessuno, due allievi avrebbero contratto il Coronavirus. Ovviamente non sono stati svelati i nomi di coloro risultati positivi.

“La puntata di stasera andrà regolarmente in onda perché registrata giovedì scorso. Rischio slittamento per la semifinale prevista per il 6 maggio, la prossima puntata è in dubbio”, ha così scritto Candela sul noto portale di gossip. Tutto dipende da quanto impiegheranno i concorrenti a negativizzarsi, quindi è possibile che venga rimandata per la settimana prossima.

È giusto ricordare che si tratta di un’indiscrezione, quindi questa notizia va presa con le pinze. Attualmente, infatti, nessuno dei canali ufficiali della scuola di Maria De Filippi ha commentato quanto rivelato su Dagospia. Non resta altro, quindi, che attendere una smentita o una conferma riguardo a quest’ultimo rumor.