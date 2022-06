Amici, è crisi tra Alex e Cosmary? “È un periodo un po’ particolare”

Oltre ai talentuosi allievi che prendono parte al noto talent di Canale 5, il pubblico di Amici si affeziona anche agli amori che sbocciano nella scuola. Durante l’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, è nata la love-story tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli.

A distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione, in molti si chiedono come stia andando la storia tra i due ex allievi. Stando all’ultima intervista fatta al cantante, tra lui e la ballerina ci sarebbe aria di crisi.

“È un periodo un po’ particolare” – Sebbene l’artista sia molto restio a finire al centro del gossip, ai microfoni di Casa Chi ha parlato della sua storia con Cosmary. Stando a quanto rivelato, lui e l’ex allieva di Alessandra Celentano starebbero attraversando un momento turbolento: “È un momento un po’ particolare, non è il caso di parlarne ora…”.

Non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla sua situazione sentimentale, lasciando incuriositi i fan. Continuando l’intervista, ha poi chiarito anche il suo attuale rapporto con Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Durante il serale, tra Alex e Luigi sono avvenuti degli scontri che, però, non hanno intaccato la loro amicizia:

“È sempre stato un bel rapporto dall’inizio. Poi sarà stata sicuramente colpa dei nostri caratteri. Non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro. Però è come se sai che quella persona c’è, anche se non ci vai. Magari una persona che guarda non capisce, però noi lo sappiamo. È un po’ quella l’essenza della nostra amicizia. Poi comunque ci vediamo. Ci siamo visti anche ieri, lui è tornato a Roma e io ero lì. Avevo lo stesso albergo, è venuto su a salutarmi.”