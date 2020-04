Amici: è diventata mamma una seconda volta un’ex ballerina

Fiocco rosa per un’ex concorrente di Amici, divenuta mamma una seconda volta. Si tratta di Susy Fucillio, nota non solo per il suo talento, ma anche per gli scontri con la severa insegnante di danza Alessandra Celentano.

SUSY NEL TALENT – Nel corso delle varie edizioni, l’insegnante Celentano ha sempre preso di mira i concorrenti che, a suo parere, non avevano le giuste doti per diventare degli ottimi e talentuosi ballerini. Indimenticabile il collo del piede di Agata Reale. Anche Susy, però, è stata presa di mira dalla Celentano che, all’epoca, la definì “sacco di patate”. Nonostante i giudizi della donna, c’è chi ha creduto nella Fucillio, prendendo più volte le sue difese. Si tratta di Garisson, l’insegnante, infatti, ha sempre dato maggior peso alle emozioni che un ballerino è capace di suscitare, non dando importanza alla tecnica.

COSA FA ORA? – Cosa fa ora l’ex concorrente di Amici? Oltre ad essere mamma di due bellissime bimbe e moglie di Salvatore, Susy ha lanciato una sua linea d’abbigliamento. La danza, invece, è rimasta comunque la sua più grande passione.

MAMMA PER LA SECONDA VOLTA – L’ex ballerina è diventata mamma per una seconda volta. Ha voluto annunciarlo ai social, pubblicando un tenero post su Instagram. Oltre a rivelare il nome della bambina, Susy ha voluto anche spiegare anche cosa significa questa nascita visto il periodo che si sta vedendo attualmente.

GIORDANA – “11 aprile 2020 alle ore 3.00– ha così esordito la donna su Instagram-. Il mio nome ‘Giordana’ significa ‘fiume che scorre’, sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un ondata di benedizioni in questo mondo”. In questa tenera didascalia, Susy ha lanciato un messaggio di speranza. Infatti, sebbene il mondo stia vivendo un periodo buio, una notizia del genere non può che portare un sprazzo di luce.