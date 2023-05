Giulia Stabile e Sangiovanni sono inevitabilmente una delle coppie più longeve passate ad Amici di Maria De Filippi. I due, infatti, stanno insieme ormai da due anni ma nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip per un’ipotetica rottura. Come se non bastasse, i fan della coppia hanno notato un particolare. Il gossip inerente alla fine della loro relazione sta facendo il giro del web: cosa c’è di vero?

Crisi tra Giulia e Sangiovanni?

Ad alimentare questa voce è stata l’assenza dei due sui social: Giulia e Sangio non avrebbero più pubblicato contenuti insieme da settimane alimentando questa voce. Inoltre, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe lanciato un’indiscrezione secondo la quale la coppia avrebbe smesso di vedersi.

Buona memoria dei fan

Nonostante la ballerina abbia smentito settimane fa questa ipotetica crisi, i follower più affezionati non si sono di certo dimenticati della sua prima cotta ad Amici, quella per il professionista Sebastian. Giulia ha pubblicato diverse stories al mare insieme ai suoi amici nonché colleghi del talent di Maria De Filippi. Tra questi, l’ex velina Talisa e il ballerino Sebastian Melo Taveira. La clip con Sebastian ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti del web poiché la Stabile appare sulle spalle del ballerino in atteggiamenti complici.

Alcuni fan della coppia ricordano quando, a inizio percorso ad Amiic e prima della storia con Sangiovanni, la ballerina dichiarò di avere una cotta per il professionista Sebastian. L’anno dopo i due si sono ritrovati a lavorare insieme negli studi di Amici.

Solo coincidenze? Nel frattempo Sangiovanni sembrerebbe essere assente dai social, così come Giulia, la quale condivide solo momenti in sala di danza.