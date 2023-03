Elena D'Amario, nota ballerina professionista, ha risposto agli insulti ricevuti sul suo corpo in un'intervista per Grazia

Nessun personaggio pubblico riesce a sfuggire ai commenti degli “odiatori social”, nemmeno Elena D’Amario. La ballerina professionista, nota soprattutto per la sua partecipazione ad Amici, ha dovuto fare i conti con alcuni insulti ricevuti sul suo corpo, ne ha parlato in un’intervista a Grazia.

Gli esordi nella danza

Elena D’Amario è una delle ballerine più note in Italia e ha acquisito esperienza e consapevolezza nel talent Amici, nell’edizione del 2009. Nell’intervista a Grazia, la donna ha raccontato i suoi esordi nella danza e la passione per questo lavoro. Elena, infatti, ha iniziato relativamente tardi, a dodici anni, e successivamente ha partecipato al talent di Maria De Filippi.

Proprio grazie al programma, la ballerina ottenne una borsa di studio a New York con la Parsons Dance Company, con la quale rimase per svariati anni diventando la musa ispiratrice di David Parsons. Alcuni anni fa è tornata in Italia e ha ricoperto il ruolo di professionista ad Amici e coreografa.

Gli attacchi sui social

Nonostante Elena sia particolarmente attenta alla sua privacy e non ami mostrarsi continuamente sui social, se non per lavoro, gli odiatori social hanno raggiunto anche lei. La ballerina, infatti, ha commentato gli insulti ricevuti sul suo corpo (scultoreo!): “Mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche dal questo punto di vista, ma non fa piacere leggere certe cose. Fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta“.

Tutto sarebbe iniziato a seguito di una voce inerente la sua sfera privata: pare che la ballerina abbia intrapreso una frequentazione con Massimiliano Caiazzo, attore e protagonista della serie Mare Fuori. I fan più accaniti non avrebbero gradito questa nuova ipotetica coppia e si sono riversati sul profilo della D’Amario per offenderla.

Come se non bastasse, la ballerina non viene da un periodo facile a causa di un infortunio che l’ha costretta a fermarsi: “E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi. Quell’infortunio l’ho superato con un’operazione negli Stati Uniti, ma quello è stato un punto di svolta. E, recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova. Io non sono una supereroina. Sembra un’ovvietà, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista”.