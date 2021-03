Amici, ennesimo litigio tra Aka7even e Martina: storia al capolinea?

Non si placano i litigi dei due ragazzi, i quali potrebbero dirsi addio per sempre

Amici di Maria De Filippi è sicuramente uno dei talent più seguiti della televisione italiana. Il programma si sta preparando per la messa in onda del serale ma i malumori tra i ragazzi iniziano a farsi sentire. I telespettatori credono che i professori siano troppo duri con i concorrenti, tanto da metterli l’uno contro l’altro. L’ultimo litigio, però, è quello tra Martina Miliddi e Luca Marzano, in arte Aka7even.

ENNESIMO LITIGIO TRA LUCA E MARTINA – Nella puntata andata in onda su Amazon, Maria De Filippi ha chiamato in studio il ballerino Tommaso, il quale ha letto una pagina del suo diario. Su questa pagina c’era scritta la storia della sua vita, dal pattinaggio fino alla decisione di lanciarsi nella danza. Maria ha poi chiesto al ragazzo di parlare delle sue amicizie all’interno della scuola e Tommaso non ha potuto non nominare Martina, con la quale ha un rapporto stupendo.

La conduttrice ha poi rivolto la stessa domanda a tutti i ragazzi per capire meglio a quale persona siano più legati. Quando è toccato alla ballerina Martina, dopo un piccolo tentennamento, la ragazza ha parlato proprio di Tommaso, mandando su tutte le furie Aka7even. Quest’ultimo è estremamente geloso e l’ha fatto notare alla ragazza, con la quale è scattato un litigio molto pesante.

Infatti, quando sono tornati in casetta, Aka7even ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato una cosa simile da Martina. L’essere messo così in disparte non può accettarlo. Vi ricordiamo che qualche settimana fa, il ragazzo spiegò ai suoi amici di voler addirittura abbandonare il programma per la troppa sofferenza dopo essersi lasciato con Martina.

L’amicizia speciale che si è creata tra Tommaso e Martina viene spesso usata come pretesto di attacchi di gelosia da parte di Aka7even e Martina inizia ad essere un po’ stanca di ciò. Come se non bastasse, la ballerina di latino ha ribadito più volte di aver instaurato un rapporto vero con Tommaso, per questo motivo, non ha intenzione di rinunciare a lui per la gelosia di Aka7even. Ora che i due si trovano in squadre diverse, come andrà a finire?