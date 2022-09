Amici, errore della produzione: in onda la replica del daytime

In attesa dell’appuntamento di domenica pomeriggio, il pubblico di Amici può seguire i daytime durante il corso della settimana. Ieri, però, la produzione è stata protagonista di una clamorosa gaffe: ha mandato in onda una vecchia puntata del daytime.

GAFFE DEL PROGRAMMA – Come ogni giorno, dal lunedì e dal venerdì, i fan del talent attendono con impazienza di vedere gli allievi. Ieri, però, i telespettatori sono rimasti delusi per quanto accaduto, lamentandosi sui social di quanto accaduto.

Stando a quanto riportato sui social, nella giornata di ieri è stato mandato in onda il daytime di lunedì 26 settembre. Si tratta di una gaffe dovuta a un errore di programmazione, ossia di una svista che, alla fine, può capitare.

In un primo momento, sui canali social del noto talent di Maria De Filippi non è stato pubblicato alcun post, immagine o video. Alla fine, però, attraverso l’account Twitter ufficiale, il programma si è scusato con i telespettatori per quanto accaduto.

Nel frattempo sui social i telespettatori si sono lamentati della gaffe della produzione. In massa, inoltre, hanno iniziato a richiedere la messa in onda del daytime che sarebbe dovuto andare in onda, volendo scoprire cosa sta accadendo ai nuovi protagonisti di Amici.