Amici, ex allievi contro Alessandra Celentano: “Totalmente in disaccordo con lei”

Durante l’ultima puntata di Amici, trasmessa domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5, Alessandra Celentano ha posto l’attenzione sui significativi progressi raggiunti dalla ballerina Alessia, sua allieva. L’insegnante, infatti, ha ammesso che la ballerina ha perso 2 chili e mezzo in pochi giorni.

Le dichiarazioni della Celentano non sono di certo passate inosservate al popolo del web. In particolar modo, a scagliarsi contro la maestra di danza è stato uno storico ex allievo del talent di Amici.

“Totalmente in disaccordo con lei” – A criticare duramente la Celentano è stato Tony Aglianò, ex allievo di danza della nota scuola di Mediaset. Attraverso una chiacchierata con Biccy.it, l’osteopata ha dichiarato:

“Ho letto le dichiarazioni di Alessandra Celentano riguardo alla sua ballerina Alessia, e non posso che essere in totale disaccordo. Come ex allievo di Amici, so bene quanto possa essere difficile affrontare la pressione di un percorso televisivo, soprattutto quando si è molto giovani. Sentire parlare ancora oggi di ‘perdita di peso’ come un criterio essenziale per il talento nella danza è un messaggio sbagliato”.

Nel parlare della sua ex insegnante, Aglianò ha ammesso che gli piacerebbe avere un nuovo confronto con lei:

“Trovo che Alessandra, che nelle prime edizioni del programma avesse un approccio diverso, ma che abbia progressivamente trasformato il suo ruolo di insegnante in quello di un personaggio televisivo, privilegiando l’impatto mediatico delle sue affermazioni rispetto alla vera crescita dei ragazzi. Questo suo atteggiamento risale proprio alla mia edizione, la sesta, quando iniziò a screditare il mio talento e quello di un’altra ballerina, Agata […] Il suo personaggio è nato con noi e, da allora, è stato un copia-incolla. Non è facile per un giovane affrontare l’esperienza di Amici, già molto intensa di per sé. In quei momenti, ci sarebbe bisogno di un supporto umano, di empatia, non di parole distruttive […] Sarebbe davvero interessante poter avere una sorta di resa dei conti dopo tanti anni, un momento in cui potersi guardare negli occhi e confrontarsi su quanto è accaduto e su quelle parole che, all’epoca, sembravano essere dette più per costruire un personaggio che per aiutare davvero i ragazzi. Quel personaggio che, alla fine, è nato con me e Agata, e che da allora è rimasto sempre lo stesso. Sono certo che Maria si farebbe delle grasse risate vedendo un botta e risposta tra me e Alessandra, perché sarebbe un continuo confronto pieno di colpi di scena”.