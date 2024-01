Amici, ex allievo fa scoppiare il caos sui social: “Già ad ottobre abbiamo saputo chi sarebbe andato al serale”

Nei giorni scorsi a far finire Amici al centro della bufera è stata la testimonianza di un presunto ex allievo. Le dichiarazioni, divenute virali sui social, hanno portato a galla una spiazzante realtà totalmente sconosciuta al pubblico.

“Già ad ottobre abbiamo saputo chi sarebbe andato al serale” – Il programma web “MADE4FAME”, attraverso il suo profilo di TikTok, ha reso pubblico un video che vede protagonista un ex allievo del noto talent di Maria De Filippi. Senza rivelare la sua identità, il ragazzo ha rivelato di essere entrato nella scuola e di essere venuto a conoscenza di una spiazzante dinamica.

Il ragazzo, entrato a far parte del talent come cantante, ha dichiarato che il programma è pilotato e fin da subito si sa chi accede o meno al serale. Nel dettaglio, il misterioso ex allievo ha rivelato:

“Ho vissuto sulla mia pelle la m****che c’è in programmi così, io sono contro i talent, sono qui apposta perché dono un cantante e ho fatto Amici e ho vistoche in questi programmi ci sono molte cose che non vanno. Ho vissuto delle dinamiche all’interno della scuola, ho visto delle cose, appena ricevuta la maglia, in sala relax, abbiamo saputo da Maria che già si sapevano da ottobre i nomi per il serale, che si terrà a maggio”.

Nel tentativo di scoprire chi sia il misterioso ex volto del talent, sul web si sono create le prime teorie. C’è chi ha ipotizzato sia stato Calma, ex allievo di Rudy Zerbi nella ventunesima edizione del programma. Nelle scorse ore, però, il ragazzo ha deciso di intervenire e smentire tale ipotesi:

“Prendo le distanze da questo video. Vengono dette cose che non mi appartengono. Non sono io quella persona. Di cosa da dire ne ho sul programma, ma l’ho sempre fatto e lo farò mettendoci la faccia. Spero che questa cosa si chiuda e accertiamoci di quello che si dice, perché accusare di una cosa così grave, può diventare un problema”.