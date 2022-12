Amici, ex allievo torna sui social dopo la lotto contro il Covid: “Ritornerò più forte di prima”

Dopo l’inferno attraversato per le complicazioni dovute al Covid, Pasqualino Maione, ex allievo di Amici, è tornato sui social. Il cantante ha annunciato che a breve tornerà a casa dopo due mesi trascorsi in ospedale.

“Ritornerà più forte di prima” – I fan storici del talent di Maria De Filippi ricorderanno certamente Pasqualino, allievo della terza edizione del programma. Ai tempi l’artista si è classificato al terzo posto, dopo Roberta Bonanno e Marco Carta. Dal 22 agosto il ragazzo è ricoverato in ospedale per gravi complicazioni causate dal Covid.

Una volta risultato positivo, l’ex volto dello show della De Filippi ha contratto un’infezione a midollo spinale e cervello. Ad annunciarlo è stato proprio lui, mostrandosi sui social su un letto d’ospedale e con una flebo al braccio. Fortunatamente, ora il cantante sta meglio e ha voluto condividere con i fan la notizia delle sue dimissioni.

Dopo due mesi trascorsi in ospedale, Pasqualino ha deciso di aggiornare i suoi tanti follower sulle sue attuali condizioni di salute. Assentatosi dai social per rimettersi in sesto, l’ex volto di Amici è tornato e ha comunicato su Instagram che a breve potrà tornare a casa:

“Amici eccomi qua, scusate l’assenza ma la situazione è risultata molto più seria di quanto io potessi pensare… purtroppo dopo il covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto restare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello. (Le meningi). Per fortuna con una lunga terapia l’infezione sta andando via e piano piano sto migliorando.

Dopo 2 mesi di ricovero domani finalmente ritorno a casa anche se sono debole e visibilmente dimagrito. La convalescenza sarà ancora lunga,ma ritornerò presto più forte di prima. Un abbraccio a tutti voi e grazie per i numerosi messaggi di guarigione e affetto. Vi voglio bene, ci vediamo presto”.