Amici: ex ballerina è nella giura di Ballando con le Stelle

Ottime notizie per un ex volto di Amici, precisamente per una concorrente della quattordicesima edizione del talent. Si tratta di Klaudia Pepe, che sarà presente nella giura di Ballando con le Stelle in Albania.

GIUDICE A BALLANDO CON LE STELLE – Amatissima dal pubblico, Klaudia ha preso parte ad Amici durante la quattordicesima edizione del programma. Ad un passo dal vincere il circuito di danza, la ballerina è arrivata seconda, battuta da Virginia Tomarchio.

Dopo l’esperienza come allieva, alla Pepe è stata data la possibilità di entrare nel corpo di ballo dei professionisti. La danzatrice ha lavorato nel noto talent per soli due anni, decidendo di intraprendere nuove strade sia in Italia che in Albania.

È proprio in Albania, suo paese natale, che Klaudia è pronta ad intraprendere una nuova avventura lavorativa. La donna, infatti, farà parte talent Dancing with me, che corrisponde al nostro Ballando con le stelle.

A darne l’annuncio è stato proprio il programma attraverso i suoi canali social, dando così il benvenuto alla ballerina.