Amici, ex ballerina in dolce attesa per la seconda volta: l’annuncio su Instagram

Seconda cicogna in arrivo per un ex amato volto di Amici. Si tratta di Francesca Dugarte, nota al pubblico di Mediaset per aver preso parte al talent di Amici di Maria De Filippi. Ad annunciarlo è stata proprio la ballerina attraverso i social.

MAMMA PER LA SECONDA VOLTA – Sono passati undici anni da quando Francesca ha partecipato ad Amici. Dopo la sua avventura televisiva, è volata negli Stati Uniti per entrare alla Washington Ballet, prestigiosa compagnia di ballo.

È stato proprio nel mondo della danza che la Dugarte ha trovato l’amore. La donna, infatti, ha conosciuto Jonathan Jordan, con cui è convolata a nozze a gennaio del 2019. Solo un anno dopo i due sono diventati genitori per la prima volta, dando alla luce Alexander Michael Jordan.

Dopo un periodo doloroso dovuto ad un aborto spontaneo, Francesca e Jonathan hanno dato un nuovo lieto annuncio. La coppia, infatti, è in attesa della seconda cicogna.

La ballerina ha condiviso una tenera immagine che mostra il primogenito con indosso una maglia con scritto “Big Bro”. Ad accompagnare il dolce scatto su Instagram, è la seguente didascalia: “Baby Jordan n.2 on the way. September 2023. Alexander is so excited to be a gir brother. We are thrilled”.