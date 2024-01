Amici, ex ballerino: “Dentro la scuola grazie a Marcello Sacchetta, ma ora la mia strada è un’altra”

Noto per la sua partecipazione alla seconda edizione di Amici, Michele Maddaloni è tornato a parlare della sua avventura nel programma. A distanza di diversi anni dal suo percorso nella scuola, l’ex ballerino non ha potuto fare a meno di spendere bellissime parole per Marcello Sacchetta.

“Dentro la scuola grazie a Marcello Sacchetta” – In una lunga intervista a TvBlog, Michele ha voluto raccontare la sua avventura nel talent di Maria De Filippi, partendo fin dal principio. L’ex danzatore non ha nascosto che a spingerlo a iscriversi ai casting è stato Marcello Sacchetta, suo amico e all’epoca anche coinquilino:

“Il mio coinquilino era Marcello Sacchetta, abitavamo insieme e pure lui frequentava la scuola. Fu lui a fare la domanda per la trasmissione. Seppe che era uscito il bando e mi chiese di partecipare assieme”.

Ad essere selezionato è stato solo Maddaloni, mentre Marcelo non è stato scelto a un passo dalla fase finale. Entrato all’interno della nota scuola televisivo, Michele è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico, arrivando in finale e finendo per classificarsi quinto.

Conclusa la sua breve parentesi nel piccolo schermo, l’uomo aveva tentato di riprendere la sua carriera di ballerino classico nei teatri: “Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare. Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me. E’ innegabile che a quei tempi non veniva ben visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro. In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare”.

Ad oggi Maddaloni ha chiuso sia con la danza classica che al mondo dello spettacolo: “Lavoro nell’autonoleggio di una grande società che ha grandi filiali in tutta Italia. Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine. Sul fronte della vita privata sono fidanzato e convivo con la mia ragazza”.