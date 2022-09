Amici, ex cantante è diventato padre: “Sarà bellissimo riscoprire il mondo insieme a te”

Un ex cantante di Amici è diventato padre per la prima volta e i suoi contenuti stanno diventando virali sui social

Davide Mogavero è un cantante, classe 1993, che abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione nel 2010 alla quarta edizione di X-Factor e nel 2015 alla quattordicesima edizione di Amici. Il giovane è diventato padre per la prima volta e i suoi contenuti sui social stanno diventando virali.

La partecipazione ai talent

Il giovane partecipò alla quattordicesima edizione di Amici, molto apprezzata in termini di ascolti soprattutto per la vittoria dei The Kolors. Nonostante il successo della band partenopea, tanti altri allievi hanno fatto carriera nei rispettivi campi, proprio come Davide Mogavero, il quale ha continuato a fare il cantante.

Il giovane è stato sin da subito apprezzato dal pubblico, per questo la sua eliminazione al serale fece indignare i social. Ad X-Factor, invece, Davide si classificò al secondo posto. Dopo queste esperienze, Mogavero continuò con la musica pubblicando numerosi successi.

Successi professionali e personali

Tuttavia, per Davide non esiste solo la carriera poiché è diventato padre per la prima volta di una bellissima bambina, Lara. La piccola è nata il 17 marzo 2022 e per l’occasione il padre scrisse: “Sarà bellissimo riscoprire il mondo insieme a te”. In effetti, dal giorno della sua nascita, Davide è sempre stato molto premuroso e i suoi video sono diventati virali.

Il cantante salentino, infatti, condivide spesso la sua gioia di essere papà sui social e i follower apprezzano particolarmente i video in cui canta alla piccola, la quale guarda il suo papà estasiata.