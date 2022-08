Amici, ex concorrente costretto a fermarsi: “Spero di ritornare presto”

Non è un bel periodo per alcuni ex concorrenti di Amici, costretti a fermarsi per via di alcuni problemi di salute. Dopo Aka7even e Alex Rina, anche Crytical si è ritrovato costretto a dover saltare alcune date.

“Spero di ritornare presto” – Dopo la sua partecipazione ad Amici, Stash dei The Kolors lo ha scelto per aprire i loro concerti. Il cantante ha poi dato il via al suo tour personale, esibendosi in varie città italiane. Purtroppo, però, l’ex allievo ha dovuto interrompere i concerti.

Attraverso i social, il rapper ha annunciato ai fan di essere costretto a fermare il suo tour. Il ragazzo, infatti, si è recato in ospedale a causa di un malore:

“Purtroppo stamattina mi sono svegliato con dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite. Per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi. Con gli organizzatori stiamo cercando una soluzione per spostare la data. Ho provato in tutti i modi a farcela ma non mi reggo in piedi, spero di tornare il prima possibile”.

Davanti alla preoccupazione dei fan, il ragazzo è tornato sui social per aggiornarli sulle sue condizioni di salute. Ha rassicurato i suoi follower, ammettendo di sentirsi meglio:

“Tranquilli ragazzi adesso sto molto meglio. Mi hanno dato delle cure da prendere e spero di rimettermi al più presto. Quando ho un po’ di dolore mi riguardo le foto dei nostri concerti e magicamente la mia testa si dimentica di tutto A presto“.