Amici, ex finalista è nel cast del musical di Mare Fuori: “Sono emozionata”

Da quanto emerso nelle ultime ore, Giulia Molino, ex volto di Amici, prenderà parte a un nuovo e attesissimo progetto. La cantante, come annunciato attraverso un breve video su Instagram, farà parte del cast del musical di Mare Fuori.

“Sono emozionata” – Visto il successo che Mare Fuori ha riscosso in questi ultimi anni, Alessandro Siani ha deciso di portarlo anche in teatro. L’attore napoletano, infatti, di dirigere un musical proprio sull’amata serie tv, atteso per dicembre. Dopo un primo momento in cui si sono svolti i provini, è recentemente emerso il nome di una cantante che farà parte del cast.

Si tratta di Giulia Molino, ex concorrente della diciannovesima edizione di Amici, quella in cui trionfò Gaia Gozzi. Ad annunciarlo è stato proprio il profilo ufficiale di Instagram del Musical, pubblicando un breve video dove a parlare è stata proprio la cantante. La ragazza, mostrandosi emozionata per questa nuova avventura, ha così ammesso:

“Ho partecipato ai casting a Roma con l’entusiasmo di una bambina. Prima di salire sul palco avevo un po’ di ansia…insomma è normale. Però pensavo tra me e me, ci provo, vediamo come va. Ed è successo. Sono felicissima di poter annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori – Il Musical. Sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical. Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica. Ce sta o mar for e l’ammor a’int…E io non vedo l’ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene”.

Senza scendere nel dettaglio su quanto avverrà sul palco, la cantante ha parlato delle emozioni che ha provato e che sta attualmente provando dopo questa notizia. Oltre a volti nuovi, nel cast faranno parte anche attori che hanno recitato anche nella serietv. Ad esempio, infatti, ci saranno Maria Esposito, Enrico Tijani, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi e Antonio D’Aquino. Nel cast ci sarà anche Carmen Pommella nel ruolo di Nunzia, una delle guardie, poi Andrea Sannino