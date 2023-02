Amici, ex insegnante contro il programma e la De Filippi: “È diseducativo e falso”

Ancora una volta Luca Jurman si è scagliato contro Amici, programma dove ha vestito i panni dell’insegnante. L’ex maestro di canto si è scagliato contro il talent e Maria De Filippi, accusandoli di mandare in onda un messaggio diseducativo e falso.

“È diseducativo e falso” – A Jurman non sono piaciute alcune affermazioni fatte durante la ventesima puntata del pomeridiano. In quell’occasione Federica, Aaron e Angelina si sono sfidati sulle note di Let it be, noto brano dei Beatles. A giudicare le tre esibizioni è stato Charlie Rapino, anche lui ex insegnante di Amici.

In quell’occasione proprio Rapino, rivolgendosi ai tre giovani allievi di canto, ha rivelato che alcuni dei più grandi artisti non provavano mai prima di esibirsi. In particolare, il musicista ha così affermato:

“I grandi non provano, Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove. David Bowie a malapena, Iggy Pop non prova, Marvin Gaye non provava…I grandi non provano, sanno quello che fanno. Una cosa è imparare, un’altra provare. E dato che questa è una canzone già imparata, voi dovreste essere, a questo punto della storia, capaci di poterla improvvisare”.

A Jurman, però, non sono affatto piaciute queste affermazioni. Attraverso il suo account di TikTok, dove già una volta ha detto la sua sul talent, ha così dichiarato:

“Ma vi sembra normale dire in tv che i “grandi” non provano mai? Non solo è totalmente diseducativo, ma non è vero, anzi! Domenica 13 ad Amici c’è stata una gara chiamata “estemporanea”, una prova di improvvisazione su una canzone famosa. Lasciamo perdere il discorso improvvisazione, dove nessuno dei ragazzi in gara ha fatto qualcosa di veramente buono. La cosa peggiore è stata l’affermazione falsa e assurda che Charlie Rapino, con allucinante convinzione, ha fatto davanti a milioni di persone. Charlie ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista come pochi al mondo, Marvin Gaye rimaneva chiuso intere giornate negli studi della Motown per provare i dettagli delle registrazioni e dei live. Per non parlare degli altri”.

Ha poi continuato: “Insomma, str*nzata più grande non si poteva sentire! E Maria poi…che per anni ha visto tutti gli ospiti che ha avuto nei suoi studi fare sempre le prove, non ha detto nulla e anche gli altri zitti! Tutti i grandi artisti, non solo hanno sempre provato i loro concerti o le loro registrazioni, ma lo fanno tutt’ora, con meticolosità anche maniacale. Vogliono essere sicuri di portare sul palco la loro migliore performance, proprio per la responsabilità verso il pubblico. E questo richiede intere settimane di prove. Guardate i docufilm come “This is it” di Michael Jackson, quello su James Brown o Aretha Franklin…Oppure chiedete ad Eros Ramazzotti, Laura Pausini o perché no, a tutti i grandi di Sanremo, ospiti compresi, se non provano mai. Ma come si a a dire certe cavolate?”.