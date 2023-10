Amici, Ezio in forte crisi dopo le parole di Rudy: “Se me ne devo andare me ne vado”

Nel corso della seconda puntata del pomeridiano di Amici, Rudy Zerbi ha mosso diverse critiche nei confronti di Ezio Liberatore, allievo di Anna Pettinelli. Una volta conclusa la puntata, come mostrato nell’ultimo daytime andato in onda, il giovane cantante è entrato in forte crisi, manifestando la volontà di voler lasciare la scuola.

“Se me ne devo andare me ne vado” – Nell’ultimo daytime, andato in onda ieri pomeriggio, è stato mostrato lo sfogo avuto da Ezio una volta conclusa la puntata del pomeridiano. Una volta tornato in casetta, il ragazzo ha avuto un momento di forte crisi in cui si è sfogato con Holden:

“Me ne vado. Me ne voglio andare. Non è posto per me questo. Non è il posto dove mi posso sentire me stesso. A parte che sono stato un co*lione a non dire quello che penso. Mi sono bloccato. Lui mi ha detto che non ho personalità. Io mi sono proprio spento. Non ha ragione. Non gli ho risposto”.

Venuta a conoscenza di quanto accaduto al suo allievo, la Pettinelli ha deciso di convocare Liberatore. Durante il confronto l’insegnante ha mostrato al ragazzo un filmato che vedeva quest’ultimo lasciarsi andare a un lungo sfogo:

“Forse mi pesa anche la convivenza. Sto cercando di farmi i caz*i miei e starmene il più possibile in disparte altrimenti litigherei ogni dieci secondi, capito. C’è un clima molto di falsità qua in mezzo. Non ci sono amicizie vere, ognuno è in competizione con l’altro ricordatelo. Non vorrei condividere convivenze con persone di cui non… paradossalmente non so se questo contesto qua possa far uscire il vero me. Se io possa essere valorizzato. Sto così perché non so se continuo questo percorso. Perché sto in questo contesto sennò da mo che avevo mandato a fan*urlo tutti qua dentro”.

Ezio ha confermato quanto dichiarato: “Quello che si è visto è vero. È quello che penso. Entrato qui mi sono reso conto che ci sono troppe cose a cui devo far fronte e mi spaventano ancora di più. È un clima nuovo, la mia prima convivenza con delle persone”.

Davanti alle parole del giovane artista, Anna lo ha invitato a riflettere bene sulla sua decisione perché entrare nel programma è un’occasione imperdibile: “O stai qua dentro in una certa maniera, o prendi la porta e vai a casa tua. Non ci sono mezze misure. Vedi quello che devi fare”.

Quale sarà la decisione di Ezio? Non resta altro, quindi, che attendere i prossimi daytime per scoprire come andrà a finire il percorso del cantante nella scuola di Amici.