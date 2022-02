Amici, fan preoccupati per Giulia: un altro infortunio?

Sebbene sia oramai tra i professionisti di Amici, Giulia Stabile continua ad essere molto amata dal pubblico del talent. Reduce da un recente infortunio che l’ha costretta a qualche settimana di riposo, la ballerina è tornata nuovamente a far preoccupare i follower. In uno scatto è infatti apparsa con il braccio fasciato, facendo così allarmare i fan. Cos’è successo?

NUOVO INFORTUNIO – Dopo tanta attesa, questa settimana ha avuto inizio la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i 25 concorrenti in gara, sono presenti alcuni dei concorrenti più amati delle vecchie edizioni di Amici. Sul palco dell’Ariston si sono infatti esibiti Irama, Aka7even, Emma Marrone e Sangiovanni.

Per supportare Sangiovanni, Rudy Zerbi ha deciso di assistere alla puntata dedicata alla cover e ai duetti insieme a due ex volti del talent. Si tratta di Alberto Durso e Giulia Stabile, quest’ultima non solo ex vincitrice ma anche fidanzata di Sangio.

Nelle IG Stories dell’insegnante di canto, però, ai fan non è sfuggito un particolare. La Stabile è apparsa con un braccio fasciato, facendo così preoccupare i suoi tanti follower. Più precisamente la fasciatura interessare più il polso e la mano, ma non non c’è nulla di certo.

La ballerina, infatti, non ha reso nota quest’ultima sua disavventura. Data la situazione, però, è molto probabile che la ragazza non si esibirà nell’ultima puntata del pomeridiano del talent. Sicuramente, però, sarà lo stesso presente in studio.