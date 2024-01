Amici, fan preoccupati per un amato ex allievo: “Voglio staccare la spina e vivere”

Nelle scorse ore a spiazzare i fan di Amici è stato un amato ex allievo della scorsa edizione. Si tratta di Cricca, ex allievo di Lorella Cuccarini, che ha annunciato di volersi prendere una pausa per dedicarsi a se stesso.

“Voglio staccare la spina e vivere” – Dopo il Capodanno-gate, caso clamoroso che ha fatto discutere la scorsa edizione di Amici, Cricca aveva dovuto abbandonare la scuola. Al contrario di ogni previsione, però, il cantante ha avuto l’opportunità di rientrare in gara, venendo poi eliminato durante il serale. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, l’artista è tornato al centro dell’attenzione.

Attraverso il suo account su Instagram, l’ex volto del talent ha lanciato un annuncio che ha fatto preoccupare i fan. Il ragazzo, infatti, ha rivelato di voler staccare la spina, volendo prendersi del tempo per se stesso:

“Ciao a tutti! Sto andando in Togo, Africa, insieme a mamma. Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto stronza e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel pò di punti interrogativi qua e là, io ho deciso di prendere e partire…”.

Il cantante ha poi aggiunto: “Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo – ha continuato ammettendo Cricca – Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quanto torno ve le faccio vedere”.