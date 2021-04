Amici, finita la storia d’amore di Elena D’Amario: “È stata una scelta”

Nonostante non sia più un’allieva di Amici, ma una professionista, Elena D’Amario è rimasta nel cuore di molti affezionati fan del programma. Nell’ultima puntata di Amici Specials su Prime Video, la ballerina si è trovata a parlare dell’amore.

“È stata una scelta” – La D’Amario e Giuseppe Giofrè si sono resi disponibili a rispondere alle curiosità dei concorrenti di quest’ultima edizione del talent. Tra le domande, Aka7even ha chiesto come vivono l’amore visto gli impegni lavorativi che spesso li vedono in giro per il mondo.

Davanti a questa domanda, Elena ha deciso di rivelare la sua situazione amorosa. Da quanto rivelato, infatti, la sua storia d’amore con Alessio La Padula è giunta al termine. Dopo un primo momento in cui avevano deciso di vivere il loro amore lontano dal gossip, i due ballerini avevano deciso di rendere ufficiale la loro relazione.

Sfortunatamente, però, pare che questo amore sia giunto al capolinea. Da quanto rivelato, infatti, la donna ha dovuto fare una scelta, decidendo di dare priorità alla danza:

“L’amore è una cosa importante, fondamentale. Prima quando parlavo di scelte, la scelta è stata proprio quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore”.