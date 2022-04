Amici, finita la storia tra Rosa Di Grazia e Andrea Piazza: le parole dell’amico di Deddy

Rosa Di Grazia, ex allieva di Amici20, sarebbe tornata nuovamente single non appena dopo un anno di relazione. A rivelare questa notizia, proprio l’ex fidanzato Andrea Piazza. Vediamo cosa ha detto l’amico di Deddy nelle sue Instagram Stories.

Lo sfogo di Andrea

Il giovane torinese, tramite alcune Instagram Stories, ha fatto il punto della situazione spiegando di non essere più fidanzato con lei. Dalle sue parole, però, traspare molta delusione, sintomo che forse la storia non si è chiusa bene. “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei DM” scrive.

Successivamente Andrea ha sottolineato che probabilmente la ballerina sia già andata avanti: “Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo la cortesia di lasciarmi in pace”. Con chi si starebbe frequentando Rosa?

“Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere. E ricordatevi che la famiglia non vi abbandonerà mai, e che potrete sempre contare su di essa nei momenti down” ha continuato Andrea Piazza sul social.

Nuovo flirt per Rosa Di Grazia?

Stando a quanto riportato da Novella2000, la ballerina si starebbe consolando con una persona nota nel mondo dello spettacolo: Antonio Medugno. La ragazza è stata paparazzata qualche giorno fa proprio con il tiktoker ed ex gieffino, nuovo amore in vista o semplice amicizia?