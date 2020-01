Amici, finita tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani?

Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici di Maria De Filippi e cantante famosa a livello nazionale, ha appena compiuto i dieci anni di carriera. L’artista ha pubblicato il suo album riproponendo alcune delle sue canzoni più note come “Immobile”. Tuttavia, se a livello lavorativo le cose vanno benissimo, in amore non tanto.

FINITA LA STORIA CON STEFANO SETTEPANI? – La coppia, insieme ormai da tre anni, si è conosciuta dietro le quinte di Amici quando Alessandra partecipò come ospite. Da quel giorno i due non si sono più lasciati. Secondo Chi, però, pare che la storia d’amore sia arrivata al capolinea a causa di obiettivi di vita diversi. Stefano, con l’ex moglie, ha avuto già due figlie pertanto non è la sua priorità avere una nuova famiglia; il produttore musicale intende dedicarsi anima e corpo al suo lavoro.

Dall’altra parte, Alessandra Amoroso intende costruirsi una famiglia, non solo dedicarsi alla musica.

“Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei” scrive il settimanale. Crisi passeggera o rottura definitiva?