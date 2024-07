Amici, fiori d’arancio per due ex volti noti: pubblicati alcuni scatti delle nozze

Dopo otto anni d’amore, Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez, ex amati volti di Amici, sono convolati a nozze. I due ballerini hanno deciso di condividere sui social alcuni scatti del grande giorno.

FIORI D’ARANCIO PER I DUE BALLERINI – Virginia ha preso parte e vinto all’edizione di Amici 2015, mentre Amilcar è stato per diversi anni nel corpo di ballo dei professionisti. Il loro amore è sbocciato otto anni fa e, nonostante le diverse critiche ricevute inizialmente, non è mai vacillato, tanto che i due ballerini sono convolati a nozze.

Martedì 29 luglio, l’ex vincitrice del talent show di Maria De Filippi e il ballerino professionista si sono sposati in Sicilia, regione d’origine della Tomarchio. La cerimonia si è svolta nel wine resort di lusso Monaci delle Terre Nere, a Catania, alla presenza di amici e parenti.

Dopo aver voluto annunciato sui social le nozze con il ballerino cubano, Virginia ha deciso di condividere con i fan alcuni scatti del matrimonio. La donna, infatti, ha voluto pubblicare alcune foto della cerimonia, a cui ha allegato la seguente didascalia:

“Oggi io e Amilcar ci sposeremo, e qui con me ho le mie persone preferite. Qui nella mia città, già oggi ho vissuto momenti profondamente preziosi”.

Negli scatti in questione si vede la Tomarchio con indosso un bellissimo abito bianco cucito su misura, che ha poi cambiato per il taglio della torta. Amilcar, invece, ha optato per un completo color salmone intenso, in pendant con il colore dei fiori scelti per le decorazioni.