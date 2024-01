Amici, flirt tra Valentin Alexandru e una ex Pupa? I dettagli social

Noto per la sua partecipazione ad Amici, Valentin Alexandru è tornato nuovamente al centro dell’attenzione. Stando a quanto emerso sui social, il ballerino avrebbe in corso un flirt con Emy Buono, ex protagonista de La Pupa e Il Secchione.

FLIRT IN CORSO? – Dopo la chiacchierata presunta love-story con Francesca Tocca, avuta durante la breve separazione tra la ballerina e Raimondo Todaro, Valentin è tornato a far parlare di sé. Stando alle recenti IG Stories condivise dal ballerino, quest’ultimo avrebbe intrapreso una frequentazione con Emy, nota per aver preso parte a Ti spedisco in convento e La Pupa e il Secchione Show.

Nemmeno la Buono è estranea al mondo della cronaca rosa, soprattutto dopo la relazione avuta con Denis Dosio. Avvicinatasi al mondo di OnlyFans, la modella ha poi deciso di prendersi un periodo di pausa e riflessione presso un convento di Sorrento. Ora, però, la ragazza sembrerebbe avere le idee chiare e aver ritrovato l’amore.

Lo scoop è nato dopo lo scatto che Emy ha condiviso nelle sue IG Stories, una foto che la ritrae insieme a Valentin, che lui ha poi riproposto sul suo profilo. Stando a quanto condiviso nei proprio social, i due starebbero soggiornando a Bucarest in Romania.

Queste IG Stories non sono sfuggite non solo agli utenti del web, ma anche a Francesca Tocca. Sembrerebbe, infatti, che la ballerina abbia lanciato una frecciatina alla nuova coppia. Sulle sue IG Stories, infatti, la donna ha così scritto: “La befana vien di notte come fanno le …O con le scarpe tutte rotte? Bo…Mi sono persa…Auguri befane”.