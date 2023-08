Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembrerebbero essersi lasciati per la seconda volta: ecco le segnalazioni in merito

Pare che la coppia formata dai due ballerini Francesca Tocca e Raimondo Todaro stia attraversando un momento molto complesso. I due sembrerebbero essersi nuovamente lasciati, stando ad alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano.

Storia d’amore finita?

“Direi che ti confermo, Todaro Tocca si sono lasciati. Rientrato dalla Sardegna separatamente. Lei muta, lui posta roba lagnosa e fa la faccia triste. Ed è scappato in Sicilia stamattina. Adesso spero che la lagna duri un tempo minimo, poi usciranno allo scoperto Todaro che sono innamorati pazzi”.

La fonte della Marzano ha dato una visione molto specifica e dura sulla coppia, ma non è tutto perché qualcosa di delicato deve essere accaduto per forza. La scorsa settimana, sempre una fonte anonima, ha raccontato dei dettagli molto specifici su una presunta lite tra Francesca e Raimondo.

Questa persona ha assicurato di aver visto i due volti noti di Amici discutere animatamente in Sardegna con degli amici, a Villasimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. La testimone ha poi spifferato che mentre lasciava il locale “ha trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada.”

La vicenda non è stata confermata o smentita dalla coppia, ma qualcosa deve essere accaduto. Come se non bastasse, i follower più attenti hanno notato che la Tocca e Valentin Dimitru hanno messo la stessa canzone a distanza di poche ore su Instagram. Qualcosa bolle in pentola?